Хакеры взломали системы бюджетного управления Конгресса США

Бюджетное управление Конгресса США сообщило о взломе своих систем неизвестными хакерами. При этом ведомство расследует инцидент и продолжает свою работу в обычном режиме, цитирует The Washington Post (WP) заявление пресс-секретаря управления Эммы Кейтлин.

Как добавила госпожа Кейтлин, «инцидент безопасности» выявлен на ранней стадии и управление «немедленно приняло меры по его локализации». Кроме того, введен «дополнительный мониторинг», предприняты новые меры безопасности «для дальнейшей защиты систем».

Источники WP сказали, что хакеры могли получить доступ к внутренней электронной почте Бюджетного управления, а также архивам служебных чатов его сотрудников. Другие подразделения Конгресса временно приостановили электронную переписку с управлением, подвергшимся кибератаке.

Бюджетное управление Конгресса отвечает за разработку экономических прогнозов для законодателей, чтобы оценивать, насколько может увеличить или уменьшить госдолг США тот или иной законопроект.

Влад Никифоров