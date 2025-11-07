Дальневосточная железная дорога с начала года сократила погрузку на 5,2%

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе—октябре сократилась на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года, до 60 млн т. Грузооборот за отчетный период вырос на 3,5%, более чем до 204,1 млрд тарифных тонно-километров.

В сообщении пресс-службы ДВЖД написано, что спад пришелся на перевозки нефти и нефтепродуктов (-6,9%, до 6,6 млн т), лесных грузов (-10,3%, до 2 млн т), промышленного сырья и формовочных материалов (-18,5%, до 373,2 тыс. т). Объем перевозок угля сократился на 3,3%, до 29,2 млн т, черных металлов — на 2%, до 729,5 тыс. т.

Вместе с тем, погрузка руды цветной и серного сырья выросла в 3,1 раза, до 872,8 тыс. т. Погрузка железной и марганцевой руды увеличилась на 15,9%, до 2,8 млн т, зерна — на 40%, до 117,5 тыс. т.

В октябре на станциях ДВЖД погружено 6,3 млн т грузов, что на 4,6% меньше объема того же месяца прошлого года. Грузооборот составил около 21,4 млрд тарифных тонно-километров (+10%).

