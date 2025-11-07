Начальник охраны сгоревшего театра в Хабаровске предстанет перед судом

Отдел по особо важным делам управления СКР завершил расследование уголовного дела в отношении начальника безопасности и охраны Хабаровского краевого академического музыкального театра. Его обвиняют в халатности с причинением особо крупного ущерба (ч.1.1, ст. 293 УК РФ).

Как установило следствие, во время капитального ремонта крыши обвиняемый хранил сильногорючие строительные материалы возле здания театра. Следователи утверждают, что он «достоверно знал, что это создает угрозу возгорания».

Пожар произошел 3 октября 2024 года. Здание театра выгорело на площади около 4 тыс. кв. м. Причиной возгорания стало несоблюдение правил безопасности при проведении сварочных работ.

Региональная прокуратура сообщила, что в результате пожара уничтожено «бесценное имущество, включая уникальную скрипку XVIII века», которая принадлежала одной из работниц театра. «В результате бездействия начальника безопасности причинен материальный ущерб 19 гражданам, трем организациям и правительству Хабаровского края на общую сумму 987 млн руб.»,— написано в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело в отношении начальника безопасности направлено в Центральный районный суд Хабаровска. Там же рассматривают уголовное дело в отношении начальника участка компании-подрядчика и сварщика, обвиняемого в нарушении правил безопасности (ст. 216 УК РФ).

Эрнест Филипповский, Хабаровск