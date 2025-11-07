Guardian: армия Британии готова к операциям на Украине

Армия Великобритании готова участвовать в миротворческих операциях после российско-украинского конфликта, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, британские войска готовы участвовать в операциях и «в других местах совместно с союзниками». Для этого страна намерена использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты.

The Guardian сообщил о готовности армии Британии участвовать в миротворческих миссиях в публикации о первой поставке бронемашин Ajax. Издание также приводит слова замминистра обороны страны Люка Полларда. Он заявил, что миссия Великобритании — оказывать «поддержку союзникам по НАТО и, в частности, обеспечивать безопасность восточного фланга».