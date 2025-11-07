Уиткофф: США сыграют ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон способен сыграть ключевую роль в урегулировании российско-украинского конфликта. Он добавил, что в этом процессе наблюдается определенный прогресс.

«Нам предстоит проделать большую работу в отношении протоколов безопасности для Киева. Технические команды должны провести обсуждения на своем уровне, прежде чем к ним приступит руководство»,— сказал господин Уиткофф на бизнес-форуме в Майами.

По словам спецпосланника, процесс урегулирования усложняет отсутствие доверия между Россией и Украиной. Он добавил, что наблюдал аналогичную проблему при урегулировании конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас».