Трамп: в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не завершили российско-украинский конфликт, но добились значительного прогресса.

«Мы хотим прибавить к ним (завершенным конфликтам,— "Ъ") еще один. Это возможно. Мы пока не сделали этого, но, думаю, добились большого прогресса»,— сказал господин Трамп на встрече с президентами стран Центральной Азии в Вашингтоне (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

На встречу в формате C5+1 прибыли президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии.