МИД Польши: Европа должна быть готова поддерживать Украину еще три года
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз должен быть готов оказывать Украине военную поддержку еще три года. Он также призвал ЕС играть более активную роль «в переговорах о будущем урегулировании».
«Надеюсь, США продолжат снабжать Украину разведданными. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов, также важны»,— добавил господин Сикорский в интервью TVP World.
В конце октября глава МИД Польши говорил, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял ему о способности страны продолжать боевые действия «еще два-три года». При этом, как уточнял господин Сикорский, украинские власти рассчитывают, что конфликт «не продлится десять лет».