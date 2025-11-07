В возрасте 85 лет умерла британская актриса Полин Коллинз. За главную роль в фильме «Ширли Валентайн» она получила премию BAFTA.

Как передает The Guardian, о смерти актрисы сообщили ее близкие. Они уточнили, что Полин Коллинз в течение нескольких лет боролась с болезнью Паркинсона. Госпожа Коллинз умерла в окружении родственников в доме престарелых на севере Лондона.

Полин Коллинз снималась в сериалах «Вверх и вниз по лестнице» и «Доктор Кто», а также в экранизации «Холодного дома» и фильме «Квартет». В 2001 году была удостоена Ордена Британской империи.