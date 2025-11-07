В курском Курчатове восстановили электроснабжение

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что электроснабжение Курчатова восстановлено. Ранее он писал, что часть города осталась без электричества из-за аварии.

«Аварийные бригады энергетиков в кратчайшие сроки восстановили подачу электричества. Все потребители запитаны»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Об аварийном отключении электричества Александр Хинштейн сообщил за 15 минут до восстановления подачи света. Причину аварии он не называл, но указал, что она «не связана с внешним воздействием».