Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 7 по 9 ноября

В традиционной еженедельной афише «Ъ-Черноземье» собрал наиболее примечательные события в Воронеже и за его пределами.

Спектакль «Бойня №5» в Никитинском театре в Воронеже

Фото: Никитинский театр

7 ноября на сцене Никитинского театра покажут постановку «Бойня №5, или Крестовый поход детей» по мотивам одноименного романа Курта Воннегута. Произведение американского писателя о событиях, пережитых им во время Второй мировой войны, впервые представлено на театральной сцене. По словам режиссера спектакля Артема Устинов, это спектакль о невозможности спокойно жить в настоящем из-за трагических событий прошлого.

Поучаствовать в социальном эксперименте артисты Нового театра зовут воронежцев 7 ноября. Партиципаторный замес Black box станет попыткой поговорить на волнующие темы. То, каким будет в итоге спектакль, полностью зависит от зрителей. Единственное — он пройдет в темноте. От участников ждут доброжелательности и терпимости к ближнему. В пространстве будет находиться закрытая комната с микрофоном с функцией искажения голоса. Это даст возможность любому желающему высказаться, сохраняя полную анонимность.

В рамках фестиваля хипстерской эпохи Beat Weekend в Воронеже пройдет лекция Романа Дранникова «Музыка грез: топ музыкальных фрагментов в фильмах Дэвида Линча».

В Доме архитектора 7 ноября спикер Елена Павленко прочитает лекцию на тему «Зеленый город». Лектор раскроет, как эволюция влияет на дизайн, а также какие открытия вдохновляют инженеров и художников XXI века. 9 ноября зрители продолжат изучать историю русского кино вместе с киноклубом Kinosekta. Участники посмотрят два фильма Петра Чардынина: «Молчи, грусть, молчи» и «Домик в Коломне».

Спектакль «Академия смеха»

Фото: Центр культуры и искусства «Прогресс»

В центре культуры и искусства «Прогресс» 7 ноября покажут танцевально-пластический спектакль «Однажды навсегда». 8 ноября актрисы Яна Кузина и Наталья Шевченко поучаствуют в спектакле Михаила Бычкова по пьесе Коки Митани «Академия смеха». А 9 ноября зрители увидят спектакль театрального комьюнити «Драмкружок» по пьесе Анастасии Зуевой «Рыцари Раисы».

Необычный проект OpensoundQurtet с музыкой современных композиторов для струнного квартета представят воронежцам 8 ноября на сцене филармонии. Программа охватывает разные стороны этого жанра и разные подходы российских и зарубежных композиторов к струнному квартету. В первом отделении прозвучат струнные квартеты Д. Шостаковича и А. Шнитке. А во втором отделении — сюита для струнного квартета «Люди» композитора Э. Низамова, «Три русские песни» для струнного квартета В. Кобекина, «Эхо пяти желаний» для струнного квартета и электроники А. Дружининой, а также «Заповеди блаженств» для струнного квартета и фонограммы В. Мартынова. 9 ноября Big Band Воронежской филармонии под управлением Сергея Борисова отправит слушателей в музыкальное путешествие по ярким джазовым композициям.

Опера «Родина электричества» в театре оперы и балета в Воронеже

Фото: Воронежский театр оперы и балета

В театре оперы и балета 8 и 9 ноября покажут оперу «Родина электричества» композитора Глеба Седельникова. Это единственная опера, написанная по произведениям писателя Андрея Платонова. Любителей барокко 9 ноября приглашают на концерт скрипичной музыки. В исполнении скрипки и фортепиано прозвучат произведения Георга Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха, Джованни Баттисты Перголези и других композиторов.

На лекцию по диджеингу зовут всех заинтересованных 8 ноября в танцевальное пространство «Андэр». Слушатели узнают, как легенды жанра устраивали культовые вечеринки, на какой аппаратуре творили тогда и сейчас, как диджеинг породил целые музыкальные направления, как психология помогает управлять энергией танцпола.

В пространстве «Сфера» ожидается серия осенних мастер-классов. 8 ноября участники создадут осеннюю флорестическую композицию, а 9 ноября гостей научат вышивать осенние мотивы — листья, ветви, оттенки самого поэтичного времени года. Также 8 ноября здесь откроется экспозиция фотографа и художницы Ники Колесниковой «Выставка, которая состоялась». Для посетителей подготовили формат вернисажа с небольшой экскурсией.

Импровизационный спектакль-игра «Фиаско»

Фото: Импровизационный театр «Попкорн Драма»

В импровизационном театре «Попкорн Драма» 8 ноября состоится спектакль-игра «Фиаско». Зрители зададут все параметры постановки: отношения между героями фильма, жанр и даже исход каждой сцены.

9 ноября здесь покажут «Поэзию Бетельгейзе». Гостей ждет поэтический формат от Данилы Чекрыгина — инопланетный ученый пытается описать привычные нам предметы поэтическим языком, получая сигналы со своей погибшей планеты.

На мастер-класс по усилению креативов глубиной кадра в Figma приглашают 9 ноября в центр креативных индустрий «Матрешка». Участники узнают, как использовать глубину кадра, отражения, перспективу и многослойность, чтобы создавать эффектные визуальные метафоры, будут работать с фотографиями, текстами и композицией.

Винсент Ван Гог. «Звездная ночь», 1889

Фото: Museum of Modern Art

В художественной галерее «Марьяж» до конца ноября можно будет увидеть картины Ван Гога в технике жикле. Выставка «Тайны гения и безумца» объединит такие работы, как «Звездная ночь», «Подсолнухи», редкие автопортреты, пейзажи Арля и малоизвестные сюжеты раннего голландского периода.

Массовое катание в Platinum Arena устраивают для всех желающих в эти выходные, 8 и 9 ноября. Можно кататься как соло, так и большой компанией. Коньки дадут напрокат.

Всем, кто соскучился по легендарной «Джазовой провинции», предлагаем заглянуть на выходных в соседний Курск. В этом году международный музыкальный фестиваль пройдет в 30-й раз. 7 ноября в Большом зале филармонии состоится вечер-посвящение Владимиру Фейертагу и Дмитрию Пиорунскому. Выступят Винцкевич & New Art при участии Ксении Коробковой, дуэт Владимир Нестеренко & Николай Куликов, Alexey Popov Quintet. 8 ноября в концертном зале «Свиридовский» можно будет услышать Vintskevich Jazz-Folk, трио Андрея Кондакова и трио Жоандер Сантос.

Дарья Вербицкая