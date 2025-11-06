Уиткофф заявил, что останется на посту так долго, как захочет Трамп

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф прокомментировал сообщения в СМИ о возможном уходе с должности. О том, что спецпосланник Дональда Трампа может уйти в отставку, в сентябре сообщила The Times of Israel со ссылкой на источник в администрации президента США.

Во время Американского бизнес-форума в Майами Стива Уиткоффа спросили, как долго он планирует занимать свою должность. «Так долго, как он (Дональд Трамп.— "Ъ") хочет»,— ответил спецпосланник (цитата по «РИА Новости»).

Стив Уиткофф — американский предприниматель и политический деятель, в прошлом крупный девелопер и основатель Witkoff Group, управлявшей десятками объектов недвижимости в США и за рубежом. Долгое время поддерживал тесные отношения с Дональдом Трампом, участвовал в его предвыборных кампаниях. После победы господина Трампа был назначен спецпосланником президента по Ближнему Востоку. Стив Уиткофф сыграл заметную роль в переговорах по прекращению огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Позднее он также был вовлечен в диалог между Россией, США и Украиной в рамках попыток урегулировать конфликт.