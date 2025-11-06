Суд Ливана освободит сына Муаммара Каддафи под залог $900 тысяч

Власти Ливана согласились освободить пятого сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи — Ганнибала Каддафи под залог $900 тыс., сообщил «РИА Новости» один из его адвокатов Шарбель аль-Хури. Господин Каддафи находится под арестом 10 лет по делу об исчезновении имама Мусы Садра в Ливии в августе 1978 года.

«Сумма снизилась с $11 млн до $900 тыс. Залог нужно внести в течение следующих двух дней»,— сказал Шарбель аль-Хури. Он отметил, что защита господина Каддафи не будет разглашать, куда он отправится после освобождения, из соображений его безопасности.

По словам адвоката, на дальнейшие перемещения сына ливийского лидера никак не влияет Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии. ПНЕ не требовало у властей Ливана передать господина Каддафи.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году Ганнибал уехал в Сирию. В 2015 году он оказался в заложниках у шиитской группировки «Амаль». Затем похитители через посредника передали его ливанским спецслужбам. В Ливане его арестовали по обвинению в сокрытии информации о религиозном лидере шиитов, основателе «Амаль» Мусе Садре, который пропал в Ливии в 1978 году.