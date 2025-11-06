Хоккеисты «Лады» в овертайме уступили «Динамо» в матче КХЛ

На «ВТБ Арене» в Москве прошел матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичным «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Хозяева победили в серии буллитов с общим счетом 4:3.

Гости быстро вышли вперед: на 10-й секунде Райли Савчук вывел «Ладу» вперед, а на 13-й минуте Иван Романов увеличил отрыв. Дилан Сикура забил первый гол для «Динамо» на 17-й минуте первого периода.

Во втором игровом отрезке Джордан Уил сравнял счет, но Андрей Чивилев вновь вывел «Ладу» вперед. За 14 секунд до конца третьего периода Даниил Пыленков сравнял счет, и матч перешел в овертайм. Победный буллит забил Никита Гусев из «Динамо».

«Лада» с 14 очками занимает 10-е место в Западной конференции.