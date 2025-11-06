Аэропорт Гетеборг-Ландветтер в Швеции временно закрыли из-за дрона

Минимум один дрон заметили у шведского аэропорта Гетеборг-Ландветтер. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты, сообщил Aftonbladet со ссылкой на представителей гражданской авиации.

По информации издания, два рейса, один из Мюнхена и один из Франкфурта, перенаправили в международный аэропорт Копенгагена. Один рейс из Ландветтера в Мюнхен отменили. В аэропорту дежурят несколько полицейских патрулей.

Информацию о приостановке работы аэропорта подтвердили ТАСС в справочной службе авиагавани. Причину не уточнили. По словам собеседников агентства, семь рейсов отправили на посадку в аэропорты Мальме и Копенгагена.