В Орловской области узаконили наказы избирателей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил государственную программу «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного совета народных депутатов». Целью госпрограммы, как указано в документе, является «удовлетворение материальных и духовных потребностей» жителей, «имеющих общественно значимый характер и направленных на социально-экономическое развитие» региона.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

О выполнении наказов депутаты будут обязаны ежегодно информировать жителей через СМИ или на встречах с гражданами. Правда, ответственности за невыполнение наказов закон не предусматривает.

На федеральном уровне институт наказов избирателей отсутствует, но он закреплен в законодательстве трех десятков субъектов РФ: в двадцати пяти из них приняты специальные законы по этой теме, а еще в шести соответствующие нормы включены в законы о статусе регионального депутата. Способы реализации наказов также отличаются: они могут исполняться через государственные и муниципальные программы либо представляют собой лишь инструмент обратной связи без обязательной финансовой поддержки.

Попытки закрепить институт наказов избирателей в федеральном законодательстве пока не увенчались успехом. Например, в 2018 году депутат от ЛДПР Сергей Катасонов внес в Госдуму законопроект «О наказах избирателей в РФ», которым предлагалось ввести единый порядок реагирования депутатов нижней палаты на обращения граждан. Однако в 2019 году Дума этот проект отклонила. Как подчеркнул тогда в своем заключении профильный комитет по контролю и регламенту, депутат федерального уровня представляет интересы всей страны, а не отдельного округа и поэтому должен заниматься системным законотворчеством.

