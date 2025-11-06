Участник «Времени героев» стал замгендиректора академии Роскосмоса

Кавалер двух орденов Мужества, участник программы для бойцов СВО «Время героев» Евгений Мишин назначен заместителем гендиректора Корпоративной Академии Роскосмоса. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В пресс-релизе отметили, что господин Мишин будет отвечать за подготовку и развитие кадров для ракетно-космической отрасли. Сам Евгений Мишин сообщил, что в его обязанности будет входить создание программ обучения для инженеров предприятий корпорации, организация стажировок студентов профильных вузов на отраслевых проектах, формирование кадрового резерва руководителей и так далее.

«Важное направление — работа со школьниками через космические классы и инженерные кружки, чтобы готовить будущих специалистов отрасли со школьной скамьи»,— прокомментировал свое назначение господин Мишин для «Времени героев». В мае прошлого года он стал одним из 83 участников первого потока этой президентской программы.