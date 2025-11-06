Министерство умывает руки

В Нижнем Новгороде рассматривается иск регионального минимущества о выселении Романа Суслова и его родных. Эта семья отказалась получать компенсацию и покидать изымаемую властью историческую «Усадьбу Седова». В восстановление этой усадьбы власти дважды неудачно вкладывали бюджетные миллионы, а затем продали дом вместе с проживающими в нем людьми компании «Возрождение» под организацию гостиницы. На очередном заседании выяснилось, что министерство хочет отказаться от иска к Сусловым и выйти из процесса. Тогда заниматься выселением жильцов из купленного здания будет только инвестор ООО «Возрождение». Несогласного с властью Романа Суслова также попросили уволиться с работы из госпредприятия ДиРОН, учрежденного министерством.

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде слушается гражданское дело, в котором минимущества Нижегородской области просит выселить Романа Суслова и его родных, признав отсутствующими права трех прописанных жильцов на жилое помещение. Семья Сусловых — единственная, кто отказался съезжать из своей трехкомнатной квартиры в доме-ОКН «Усадьба А. Н. Седова. Главный дом с флигелем и лавкой» на Студеной улице.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», нижегородские власти расселяли эту усадьбу в рамках реквизиции, объявив режим чрезвычайной ситуации в границах аварийного многоквартирного дома. В его восстановление было вложено более 25 млн руб. бюджетных средств по двум госконтрактам. Однако власти публично признали, что эти расходы и проведенные работы оказались недостаточными. В итоге минимущества через подведомственное госпредприятие «Регнедвижимость» продало часть квартала на Студеной улице вместе с усадьбой московскому ООО «Возрождение» (исторический многоквартирный дом для этого был переведен в единое нежилое здание).

Министерство предлагало Роману Суслову 5,9 млн руб. компенсации за изъятие его квартиры, но нижегородец отказался подписывать соглашение, считая, что за такие деньги сопоставимое жилье в центре Нижнего Новгорода не купишь.

На очередном заседании представитель минимущества попросил отложить процесс, рассказав, что министерство, продав здание в ООО «Возрождение», намерено отказаться от иска к семье Сусловых — теперь это дело органа власти. Также истец пояснил, что 5,9 млн руб., от которых отказались жильцы не расселенной квартиры, будут перечислены для них на депозит нотариуса, и эта процедура также потребует времени.

Представитель ООО «Возрождение» Надежда Белова, наоборот, просила не затягивать рассмотрение дела, заявив, что Сусловы утратили право на жилье. Ранее компания-покупатель «Усадьбы Седова» просила предоставить ей возможность самостоятельно исполнить решение о выселении граждан, если таковое будет принято судом. Любопытно, что представляющая компанию «Возрождение» юрист Надежда Белова работает в штате «Регнедвижимости». А министр Сергей Баринов выдавал Надежде Беловой доверенность на представление интересов минимущества в госорганах и судах до конца 2025 года. Фактически получается, что на продавцов дома и покупателя работает один и тот же человек. Госпожа Белова отказалась обсуждать с прессой такое совпадение.

В «Регнедвижимости» сообщили, что они сопровождают инвесторов на всех стадиях, а их юрист не является госслужащим и поэтому вправе представлять интересы «неопределенного круга лиц».

Ответчик Роман Суслов просил приостановить дело о выселении его семьи до рассмотрения жалобы в кассации по другому делу. Житель оспаривает законность решения о реквизиции дома и просит вернуть ему квартиру, так как на устранение аварийности «Усадьбы Седова» государство потратило немалые средства, а режим ЧС в прошлом году был отменен.

Статья Гражданского кодекса РФ о реквизиции предусматривает право собственника требовать через суд свое имущество, сохранившееся после устранения чрезвычайных обстоятельств. Однако две судебные инстанции Роман Суслов уже проиграл. В деле о выселении ответчик заявил, что считает действия властей «рейдерским захватом» его единственного жилья, из которого семью Сусловых хотят выселить на улицу вместе с ребенком (органы опеки в суд не явились).

Приостанавливать рассмотрение дела суд не стал и отложил слушание на 19 ноября, чтобы дать возможность министерству подготовить ходатайство об отказе от своих требований. В этом случае Сусловы останутся в процессе о выселении наедине с покупателем дома ООО «Возрождение».

После суда Роман Суслов рассказал «Ъ-Приволжье», что встречался с министром Сергеем Бариновым и просил его поднять компенсационную стоимость изымаемой квартиры, либо помочь с приобретением альтернативного жилья у застройщиков. Однако в минимущества ему сказали, что у них нет таких полномочий. Кроме того, несогласного с суммой компенсации нижегородца вынудили уволиться из госпредприятия ДиРОН, учредителем которого выступает минимущества.

«Меня вызвала директор Татьяна Коннова и сказала, что тем, кто борется с системой, в этой системе не место», — сообщил выселяемый нижегородец, написавший заявление об уходе по собственному желанию.

Министр Сергей Баринов через пресс-службу облправительства подтвердил, что встречался с Романом Сусловым по жилищному вопросу, но не давал руководству ДиРОНа указаний увольнять его с работы. «Считаем определенную судом стоимость компенсации обоснованной и достаточной. Также обращаем внимание, что стоимость компенсации и стоимость, определенная привлеченными гражданином Сусловым экспертами, совпадает. Подбор жилья в компетенции минимущества не входит», — заключили в министерстве.

Роман Кряжев