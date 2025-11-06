На Калужском шоссе столкнулись пять легковушек и «Газель»

На 44-м километре Калужского шоссе в Москве произошло массовое ДТП, сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта. В аварию попали несколько автомобилей.

На месте работают экстренные службы. Детали происшествия и информацию о пострадавших в Дептрансе не уточнили. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», ДТП произошло недалеко от села Красная Пахра. В аварии участвовали пять легковых автомобилей и «Газель». Одна из машин развернулась и перекрыла часть дороги, что вызвало значительную пробку в сторону области.