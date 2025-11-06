Гладков: в Белгородской области простились с Андреем Тюпиным

В Белгородской области состоялась церемония прощания с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по региону Андреем Тюпиным. Информацию об этом губернатор Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«Замечательный человек, мужественный, честный, искренне любил свою большую и малую Родину и с честью служил ей. Огромная утрата для нас, коллег и всего региона»,— подчеркнул глава региона.

От имени правительства области и лично себя Вячеслав Гладков выразил глубокие соболезнования семье Тюпина, подчеркнув, что регион потерял настоящего профессионала. Губернатор заверил, что семье погибшего будет оказана необходимая поддержка. Обстоятельства кончины Андрея Тюпина не раскрываются.

Андрей Тюпин родился 12 сентября 1978 года в поселке Прохоровка Белгородской области. В 2000 году окончил Военно-технический университет Федеральной службы специального строительства и начал службу в спасательном центре МЧС России командиром взвода спасательно роты. За годы службы в разные годы занимал должности начальника отдела радиационной, химической и биологической защиты, заместителя начальника управления, а в 2015 году был назначен первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Ульяна Ларионова