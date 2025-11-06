Минпросвещения России установило норму по нагрузке на детей по физкультуре

Минпросвещение России задало нормативы по нагрузке на детей по всем школьным предметам, в том числе по физкультуре. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов на совете по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ Владимире Путине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Закрепили, что сегодня в каждой школе, в каждом классе нашей страны на уроки физкультуры обязательно отводится не менее 2-3 часов в неделю (зависит от класса и продолжительности учебной недели.— “Ъ”)»,— сказал господин Кравцов (цитата по ТАСС).

Содержание самого школьного предмета также изменили, сообщил министр. Теперь дети могут выбрать в качестве третьего урока по физкультуре интересный им вид спорта. Всего в программу включены 32 вида. Отдельно Сергей Кравцов упомянул «городошный спорт» и «лапту».

По словам министра, к концу 2025 года Минпросвещения планирует обновить 900 школьных спортивных залов. Он отметил, что в 90% школ есть «соответствующие условия для занятия физкультурой».