«Молот» прервал череду поражений

В чемпионате ВХЛ хоккеисты «Молота» после четырех проигрышей подряд одержали победу. На своем льду подопечные Альберта Мальгина обыграли ХК «Тамбов». В первом периоде команды обменялись голами, во втором гости вышли вперед и в заключительной трети матча пермский клуб сравнял результат. Игра закончилась со счетом 2:2. Голы на счету Егора Колесникова и Игоря Зенчикова. Победитель поединка определился в серии буллитов, которые лучше исполнили хозяева льда.

Фото: ХК «Молот»

Следующую игру «Молот» также проведет в Перми. 8 ноября соперником станет ХК «Ростов».