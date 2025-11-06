Дональд Трамп добился от Eli Lilly и Novo Nordisk снижения цен

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с фармацевтическими гигантами Eli Lilly и Novo Nordisk. Они снизят цены для американцев на одни из самых популярных в мире препаратов от ожирения и диабета, как Ozempic, Wegovy, Mounjaro и Zepbound.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Как говорится в заявлении Белого дома, для страховых компаний начальные дозы Ozempic, Wegovy, Mounjaro и Zepbound будут обходиться в $245 в месяц, а застрахованные по программам Medicare и Medicaid американцы будут доплачивать $50 в месяц. По прейскуранту лечение такими препаратами составляет от $1 тыс. до $1,35 тыс. в месяц, что лишает многих возможности ими воспользоваться.

Администрация Трампа также сообщила, что американцы смогут покупать эти препараты с большой скидкой через сайт TrumpRx.gov, который будет запущен специально для потребителей в следующем году. Через него препараты Ozempic и Wegovy будут обходиться в $350 в месяц, а Zepbound — в $346. Условия распространяются не только на уже существующие препараты Eli Lilly и Novo Nordisk, но и на те, которые сейчас разрабатываются.

Алена Миклашевская