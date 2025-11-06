Астраханские облдепы поддержали продление соцподдержки бойцам СВО в 2026 году

Астраханская областная дума продлила меры социальной поддержки для участников спецоперации и их семей до конца 2026 года. Депутаты поддержали поправки, предложенные губернатором Игорем Бабушкиным, вносящие изменения в порядок предоставления льгот.

Продление касается выплат военнослужащим, получившим ранения, и единовременных выплат семьям погибших бойцов. Также предусмотрены выплаты для тех, кто заключает контракты на службу в ВС РФ. Меры направлены на поддержку военнослужащих и их близких.

Кроме того, новые поправки предоставляют астраханским детям-сиротам право на бесплатную юридическую помощь. Это позволит им защищать свои права и интересы.

Нина Шевченко