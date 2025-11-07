В Черноземье 8 ноября дождей и заморозков не будет, от +1°C до +10°C

В субботу, 8 ноября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода — без заморозков и дождей. Температура будет варьироваться от +1°C до +10°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в темное время суток облачно с прояснениями, без осадков, температура составит +1°C. Днем будет малооблачная погода, воздух прогреется до +8°C.

В Воронеже в течение суток облачно с прояснениями, осадков не будет. Температура ночью составит +5°C, днем — до +10°C.

В Курске ночью синоптики обещают облачно, без осадков. Температура в это время опустится до +4°C. В дневное время ожидается переменная облачность, температура вырастет до +8°C.

В Липецке и Орле в течение суток пасмурно, без осадков: ночью температура составит от +5°C до +6°C, днем — от +9°C до +10°C.

В Тамбове в течение суток осадки так же не ожидаются, будет облачно. Ночью — +5°C. Днем — +10°C.

Ульяна Ларионова