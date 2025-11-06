Путину показали обновленный центр спортивной подготовки сборных в Крыму

В Крымской Алуште представили новые спортивные объекты в тренировочном центре спортивной подготовки сборных команд России. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Сегодня в Алуште открыты новые, современные объекты на территории Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский". Это большое и радостное событие как для жителей города, так и для всех крымчан. И, конечно, это еще один важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры нашей республики, российского спорта в целом. Ни о чем подобном крымчане до воссоединения с Россией не могли и мечтать, это колоссальный подарок»,— отметил господин Аксенов.

По его словам, комплекс модернизировали в рамках федеральной целевой программы за счет средств федерального бюджета. На его базе были реконструированы и созданы уникальные сооружения: универсальный бассейн олимпийского типа, медико-восстановительный центр, универсальный спортивный зал, зал тяжелой атлетики и три тренажерных зала, футбольное поле и поля для мини-футбола.

Единовременная пропускная способность объекта — 393 человека в смену.

Господин Аксенов также отметил, что тренировочный центр оказывает содействие в организации занятий региональным спортшколам, более 150 детям. Помимо этого, в нем проводятся соревнования муниципального и республиканского уровня.

Президент России Владимир Путин, выступая по ВКС, пожелал успехов детям, которые будут заниматься в новом тренировочном центре для сборных команд в Крыму.

Глава государства отметил, что им предоставляется уникальная возможность потренироваться с членами сборной команды страны не только по художественной гимнастике, но и по другим видам спорта.

Александр Дремлюгин, Симферополь