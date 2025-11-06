Еще один губернатор возглавит отделение «Единой России»

Сенатор от Воронежской облдумы Владимир Нетесов покинул пост секретаря регионального отделения «Единой России» (ЕР). Его место, как сообщил руководитель центрального исполкома ЕР Александр Сидякин, вскоре займет воронежский губернатор Александр Гусев. По подсчетам единоросса, господин Гусев станет уже 53-м главой субъекта, который будет совмещать руководство регионом и местной партийной ячейкой.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Владимир Нетесов возглавлял воронежское отделение последние 13 лет. По мнению Александра Сидякина, замена сенатора на губернатора является логичной, поскольку глава региона знает свою территорию и погружен в вопросы, которыми занимается ЕР. «Вместе мы реализовали уже не один проект»,— подчеркнул глава центрального исполкома, добавив, что господин Гусев сможет занять пост после прохождения собеседования с председателем партии Дмитрием Медведевым.

Напомним, процесс «секретаризации» губернаторского корпуса начался в 2019 году. На тот момент не было ни одного регионального руководителя, который одновременно занимал бы государственную и партийную должность. На приобщении губернаторов к работе в партии власти настоял господин Медведев.

Политолог Владимир Слатинов считает, что занятие партийного поста является логичным и естественным продолжением политики Александра Гусева. Это делает управленческую систему региона более «губернатороцентричной», хотя имидж партийного лидера и не вполне соответствует его устоявшемуся образу «технократа», добавляет эксперт.

Сергей Толмачев, Воронеж