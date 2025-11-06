Duolingo изучили перспективы

Акции Duolingo упали на 20% после публикации квартальной отчетности. Компания владеет одним из самых популярных онлайн-сервисов для изучения языков. В третьем квартале ее выручка выросла на 41% год к году. В Duolingo рассчитывают, что в четвертом она увеличится больше чем на четверть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

И хотя инвесторы придерживаются другого мнения, доходы компании не пострадают, отмечает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Отчетность у компании не самая ужасная. Основная реакция рынка связана с тем, что ожидается в четвертом квартале.

Рост выручки немного замедлится, но в целом она остается высокой и совпадает с прогнозами по всему году. Не понравилось количество подписок и активных клиентов: компания ожидает 335 млн максимум, а на рынке ждали 344 млн. Когда такие прогнозы не совпадают, обычно идет не очень хорошая реакция. Как подобный прогноз инвесторов на премаркете может повлиять на ситуацию в будущем? Прибыль за третий квартал составила почти $6 на акцию. При цене акции чуть менее $200 это очень неплохой результат. И если каждый квартал компания будет демонстрировать похожий показатель прибыли, то ее бумаги будут довольно доходными.

Многие воспользуются этим провалом им для накопления позиций.

Риски у бизнеса есть, но пока финансовые показатели говорят о достаточно здоровой ситуации, и ничто не вызывает тревог. Планы у компании есть, она расширяется на хороших рынках, например, в Китае».

Инвесторы также обеспокоены конкуренцией с ИИ-инструментами, указывает издание ID Money. Тот же чат Chat GPT может составить индивидуальный план обучения большинству иностранных языков. Duolingo также использует нейросети для увеличения количества своих программ. Конкуренты на рынке не проблема для компании с таким сильным брендом, считает руководитель сети языковых школ Allada school Дмитрий Орлов: «Как и любая платформа, Duolingo может обучить человека всем необходимым навыкам, кроме грамотного разговора. Именно поэтому существуют языковые школы, в которых этот навык оттачивается.

А так Duolingo — отличная платформа, только сова слишком навязчивая.

Многие ученики приходят к нам с невысоким уровнем разговорной речи, но которые уже благодаря этой платформе умеют и писать, и читать, аудирование у них тоже хорошо развито.Станут ли нейросети конкурентами для этой платформы? Вряд ли полностью вытеснят, но частично заменят. С ИИ можно общаться, как с живым человеком. Скорее всего, в Duolingo тоже начнут развивать тему с искусственным интеллектом, который будет заменять преподавателя. Тогда, может быть, акции и подскочат, потому что ее уже все знают и любят».

Компания Duolingo также планирует сместить акцент с монетизации на увеличение качества обучения. При этом маркетинг сервиса уже начал устаревать, говорит генеральный директор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов: «Стратегия достаточно универсальна. Они говорят на одном языке с совершенно разными странами, с любыми аудиториями с единственным посылом "языки учат все". Компания действительно шла за охватами, за ростом узнаваемости бренда.

Самый запоминающийся инструмент — это сова. Такой маскот — это очень хороший символ, который позволяет, условно, очеловечить компанию, дать ей образ какого-то героя. Плюс вирусный контент, который привел к тому, что Duolingo получала большие охваты, приводил к репостингу. Не стоит ждать дальнейшего роста охвата без изменения стратегии. Аудитория уже запомнила, и слышать очередные новые шутки в таком же формате ей будет уже неинтересно.

Чтобы увеличить процент удержания аудитории, Duolingo может перейти к многоуровневому контенту, отстраниться от формата шуток, показать ценность своего приложения, какие-то истории успеха. Сфера онлайн-образования давно ушла в сторону социального обучения — челленджи, где можно посоревноваться друг с другом, командные рейтинги. Плюс привлечение инфлюенсеров, которые, например, проходят отдельные задания внутри Duolingo и сами делятся прогрессом».

Последняя версия наушников AirPods Pro может переводить чужую речь в реальном времени. Система поддерживает английский, французский, немецкий, португальский и испанский языки. Аналитики считают, что разработка подобных технологий в будущем поставит под угрозу любые языковые курсы и сервисы.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель