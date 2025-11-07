Мобильный интернет и СМС в России планируют «охлаждать» на сутки

В ближайшее время в России планируют ввести 24-часовой «период охлаждения» для отечественных сим-карт, если абоненты находились в международном роуминге или не пользовались сим-картой более 72 часов, сообщили «Ъ» источники на телеком-рынке. В течение суток таким пользователям будут недоступны мобильный интернет и СМС.

Чтобы сократить срок блокировки, абоненту предложат пройти простую верификацию — перейти по ссылке из СМС и ввести капчу, после чего связь будет восстановлена. Как отмечают собеседники «Ъ», мера направлена на борьбу с «бесхозными» сим-картами, которые могут использоваться для атак беспилотников.

Ранее аналогичный порядок был введен для иностранных сим-карт, после чего некоторые из них перестали получать СМС, что осложнило доступ к банковским сервисам. Новый механизм для российских номеров будет мягче, отмечают эксперты.

По словам директора по продуктам Vigo Антона Прокопенко, в обращении до сих пор остаются тысячи сим-карт, оформленных на случайных людей. По его словам, такие карты часто «“возвращаются” к нам в конструкции БПЛА». Коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар считает, что нововведение ограничит использование таких номеров. Гендиректор «Флай Дрон» Никита Данилов добавляет, что мера может стать частью комплекса по защите инфраструктуры от атак, но не даст полной гарантии.

