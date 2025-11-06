Малый Гостиный двор на улице Ломоносова получил статус памятника архитектуры

В единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения добавили «Малый Гостиный двор, Новая Банковская линия». Распоряжение подписали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

После перемещения на этот участок Морского рынка с 1736 года здесь началась торговля. Особенностью торговых рядов была реализация одного вида товаров, что и дало месту свое название. Власти города обязывали купцов строить каменные лавки из-за частого возгорания деревянных построек.

В мае 1782 года рынок закрыли из-за пожара. Часть территории отдали под застройку Ассигнационного банка. В конце XVIII – начале XIX веков по просьбе торговцев там возводят двухэтажное здание. Оно состояло из 35 лавок.

В 1861-1868 годах там прошла реконструкция за счет купцов. С 1879 года владельцам разрешили заделывать арки галереи, устанавливая дверные и оконные заполнения, устраивать стены в галереях между соседними лавками. После революции в здании работали торговые и административные учреждения, которые приспосабливали лавки под собственные нужды.

Вторая реконструкция прошла в 1950-е. Тогда галереи второго этажа привели к единообразию. Большая часть зданий до сих пор сохраняет историческую функцию — площади занимают торговые помещения.

Татьяна Титаева