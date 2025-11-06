SpaceX запустит на орбиту первый польский разведывательный спутник

Первый польский разведывательный спутник запустят в космос 10 ноября, сообщил журналист телеканала Polsat News Михал Стела. По его данным, спутник выведет на орбиту компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX.

Спутник Польше поставит финская компания ICEYE. Страна заключила с ней контракт на €200 млн в середине мая. Согласно ему, компания в течение года поставит Польше три космических аппарата, оснащенных SAR — радиолокатором, который позволяет снимать поверхность Земли в высоком разрешении даже при сильной облачности.

«Это будет спутник @iceye_global @rmodrzewski (аккаунты финской компании и ее сооснователя Рафала Моджевского в соцсети Х.— “Ъ”), построенный в рекордные сроки. По моим данным, первый сеанс связи с Польшей запланирован на 11 ноября»,— написал господин Стела в соцсети X. Журналист сообщил, что космическим аппаратом будет управлять армия Польши с наземного пункта.

Договор между Польшей и ICEYE также предусматривает возможную поставку еще трех спутников. В пресс-релизе компании отмечается, что спутники будут передавать информацию Вооруженным силам Польши.

По данным газеты Financial Times, в 2022 году ICEYE предоставила украинской армии доступ к своим спутниковым изображениям. Это позволило ВСУ отслеживать перемещения российских войск. Компания также сотрудничает с Ситуационным центром НАТО.