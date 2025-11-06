В очереди на покой

Во Франции разыгрывают места на знаменитых кладбищах. На участие в конкурсе выставили 30 старых надгробий. Победители станут владельцами монументов по соседству с известными личностями. Правда, для этого придется заплатить несколько тысяч евро. Кто покупает такие места и зачем? Об этом — Юлия Савина.

Знаменитые кладбища города, такие как Пер-Лашез, Монпарнас и Монмартр, стали популярными туристическими объектами. Люди приходят сюда, чтобы посмотреть на могилы американской рок-звезды Джимми Моррисона, французской певицы Эдит Пиаф или писателя Оскара Уайльда, рассказал житель Парижа, переводчик и гид Дмитрий Мисуркин: «Кладбищ мало, они уже переполнены, мест нет. Но поскольку в Западной Европе вообще и во Франции в частности есть своеобразный культ кладбищ, совершенно нормально, что человек пошел гулять на кладбище, смотреть скульптуры, там красиво. Многие политические деятели этим занимались, например, Франсуа Миттеран.

Одно из самых красивых кладбищ Парижа — Пер-Лашез. Там много интересных могил, в частности там находятся Эдит Пиаф, Джим Моррисон, Оскар Уайльд и так далее. При этом люди, которые не из Франции, с удовольствием посещают кладбища. Пер-Лашез посещают миллионы человек в рамках каких-то туристических походов».

Земля на кладбищах принадлежит муниципалитетам. Но памятник или плита, установленные на участке, переходят в собственность человека, если он оплатил концессию. Общая стоимость складывается из нескольких платежей. Подать заявку на розыгрыш могут только жители столицы Франции, сделав взнос в €125. При этом победитель лотереи должен будет сначала выкупить памятник за €4 тыс. и оплатить его восстановление. Только после этого место можно взять в аренду. Первые три года обойдутся в €1 тыс., аренда на десять лет — еще в несколько тысяч, а выкуп на 50 лет будет стоить около €17 тыс.

Практика аренды мест на кладбищах есть и в России, но пока в экспериментальном режиме, рассказал эксперт похоронного дела Петр Федоров: «У нас есть подобный опыт. В Москве правительство проводит эксперимент: распределяет, в последние несколько лет право захоронения на старых кладбищах продается через аукцион ,чтобы любой человек прозрачно мог приобрести участок на историческом кладбище. Также пользуются популярностью закрытые кладбища, где захоронены известные люди».

Потенциальных покупателей привлекают именами знаменитостей. Во Франции усыпальницу можно купить по соседству с надгробиями Фредерика Шопена, Жан-Поля Сартра или Эдгара Дега. Стоимость похожих мест на самых элитных кладбищах России может доходить до нескольких миллионов рублей, рассказал президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев: «В Москве цены не сильно меньше или даже больше. Престижно быть захороненным со знаменитостями. Престиж и удобство.

Аренда платится практически везде, кроме России. Это правильная практика. У нас, когда вы получаете удостоверение на захоронение, у вас нет документов никаких на эту могилу.

А в Европе вы получаете договор: если могила заброшена, над ней устанавливают опеку, и опекун обязан привести захоронение в достойный вид, восстановить надгробия, сооружения, произвести ландшафтные работы на участке. И если он все это выполнит, то получает возможность распоряжаться захоронениями».

Как отмечают СМИ, свободных мест на кладбищах Парижа почти не осталось: большинство захоронений датируются началом ХХ века.

