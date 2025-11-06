Сообщения о минировании госучреждений Северной Осетии оказались ложными

Информация о минировании государственных учреждений Северной Осетии не подтвердилась. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Спецслужбы не нашли взрывчатых веществ или подозрительных предметов. Сообщения о якобы заложенных взрывчатых веществах начали поступать в государственные органы и учебные заведения республики с утра. На всех объектах работали представители спецслужб и сотрудники правоохранительных органов.

Власти призвали граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Константин Соловьев