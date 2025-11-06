«Газпром» побил рекорд октября по поставкам газа потребителям в РФ

ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) в октябре установил рекорд месяца по поставкам природного газа в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России. Как сообщил Telegram-канал «Газпрома», объем поставок составил 33 млрд куб. м, превысив предыдущий максимум октября 2024 года, который составлял 32,6 млрд куб. м.

Рост потребления газа связан с резким похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны. Средняя температура воздуха по России в октябре была примерно на 1°C ниже, чем в прошлом году, что стимулировало увеличение спроса на энергоресурсы, в том числе на газ. Эта погодная особенность стала ключевым фактором, определившим объемы потребления и выработки газа в отчетном месяце.

Единая система газоснабжения «Газпрома» охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. В восточных регионах газоснабжение осуществляется автономными системами, которые в будущем планируется соединить с Единой системой.