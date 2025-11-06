В Нижнесергинском районе на месте смертельного ДТП ввели реверсивное движение

В Нижнесергинском районе (Свердловская область) на девятом километре автодороги Михайловск-граница Челябинской области водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Hyundai, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. В результате аварии погибла женщина-пассажир «Лады», водитель и второй пассажир получили травмы. В Hyundai пострадали водитель и пассажир.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. «Движение на данном участке дороги осуществляется по одной полосе. Для организации транспортного потока сотрудниками ДПС введена реверсивная схема движения»,— подчеркнули в ГИБДД.

Полина Бабинцева