Путин провел встречу с бизнесменами вечером 5 ноября

Вечером 5 ноября президент России Владимир Путин встретился с бизнесменами, которые участвуют в поддержке олимпийского фонда. Глава государства подчеркнул, что несмотря на позднее время, состоялся содержательный разговор. Об этом президент рассказал в Самаре на церемонии дистанционного открытия «Дворца единоборств» в Ижевске.

Владимир Путин выразил уверенность, что «многие представители бизнеса искренне, от души и с удовольствием занимаются вот такой благотворительной деятельностью, поддерживают спорт, поддерживают наших молодых людей и заслуженных атлетов», передает ТАСС.

Строительство «Дворца единоборств» заняло два года. В августе объект площадью 10 тыс. кв. м был сдан. Финансирование обеспечило государственно-частное партнерство: компания UDS и федеральная субсидия по проекту «Бизнес-спринт» в 572,3 млн руб. Дворец рассчитан на проведение соревнований регионального и федерального уровней.