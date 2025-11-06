Экономика России охлаждается неравномерно

В октябре 2025 года, по свежим данным конъюнктурных опросов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и S&P, промышленность продолжила остывать, а услуги вытянули экономику России в небольшой плюс. Последнее подтверждают и данные «Сбериндекса», фиксируя рост спроса на услуги — который, впрочем, тоже замедляется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По опросам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), промышленный спрос в октябре несколько оживился — баланс фактических изменений продаж отыграл провал предыдущих двух кварталов. Впрочем, предприятия этого почти не замечают. Около 58% из них по-прежнему считают, что спрос «ниже нормы» — на уровне ковидного 2020 года и кризиса 2008–2009 годов. На «недостаточный внутренний спрос» как главный барьер для роста указывают уже 66% заводов, а на «неясность экономической ситуации и ее перспектив» — 55%. Октябрьский PMI S&P в российской обработке с этим созвучен. Индекс снизился до 48 пунктов с 48,2 в сентябре 2025 года. Это пятый подряд месяц сокращения показателя и наиболее заметный спад с июля. Производители фиксируют падение новых заказов, сокращают закупки и занятость; деловые ожидания ухудшаются до минимумов с весны 2022 года на фоне финансовых проблем клиентов.

По данным ИНП РАН и PMI, в промышленности происходит очередной сдвиг.

Острого дефицита кадров больше нет. Доля предприятий, жалующихся на нехватку персонала, по данным ИНП РАН, упала до 30% против более 50% в 2023–2024 годах. Опросы фиксируют небольшой избыток кадров и заметный запас мощностей. Нормальной загрузку оборудования считают лишь около 40% предприятий. На этом фоне инвестпланы провалились к уровням ковида. Баланс намерений инвестировать ушел в глубокий минус, а текущий выпуск предприятий уже редко ограничивает нехватка инвестиций: основным тормозом выступает сжимающийся внутренний и внешний спрос, а также конкуренция с импортом, значимость которой сравнялась с кадровыми ограничениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сфера услуг на этом фоне выглядит живее, но пока лишь в рамках одного месяца. Индекс S&P Global Russia Services PMI поднялся в октябре до 51,7 пункта с 47,0 в сентябре — это первый за пять месяцев заход в зону роста и лучший показатель с мая. В результате композитный PMI (прокси-ВВП) подрос до 50,2 пункта: формально частный сектор впервые за несколько месяцев показал символическое расширение, и произошло это за счет услуг, которые компенсировали продолжение спада в промышленности (см. график).

Между тем и в услугах оптимизм быстро тает. Новые заказы продолжают снижаться, хотя и минимальными темпами за последние месяцы. То есть октябрьский рост активности отчасти опирается на уже «накопленный» спрос, а не на его новую волну. Рост спроса на услуги в октябре подтверждают и данные «Сбериндекса» — он хотя и замедляется, но остается выше, чем в прошлом году в реальном выражении. В то же время издержки сервисных компаний растут самым быстрым темпом за полгода, прежде всего из-за зарплат и логистики, а цены на их услуги повышаются максимальными темпами с января. Бизнес-ожидания в секторе остаются позитивными, но откатываются к минимумам с конца 2022 года, а компании сомневаются в платежеспособности клиентов.

Таким образом, хотя аналитики и Банк России полагают, что частный спрос в экономике останется высоким до конца года в преддверии повышения НДС, точного подтверждения этой гипотезе пока не обнаруживается, и аккуратнее считать октябрь не началом нового цикла, а короткой передышкой на фоне продолжающегося охлаждения экономики.

Артем Чугунов