Налоговая заглянет к безработным

Московская налоговая проверяет неработающих горожан, чтобы понять, откуда они берут деньги на жизнь. О масштабных мероприятиях сообщили РБК в столичном управлении ФНС. Налоговики ищут нелегальные трудовые отношения и незадекларированные доходы. Информацию собирают как от различных ведомств, так и из неформальных источников, например из соцсетей и с площадок с частными объявлениями типа «Профи.ру» и «Авито».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фактически речь идет о борьбе с теневой занятостью и нелегальным заработком, который могут поступать от сдачи в аренду недвижимости, операций на рынке или неофициальной работы, пояснил руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Федор Петрик: «Цель — выявить неработающих лиц, которые официально не получают доходы, не платят налоги. Но им нужно на что-то жить, и есть вероятность, что такие граждане могут скрывать свои доходы от налоговой.

Большая часть получающих официальные доходы, например, блогеры, держатели акций, вкладов, доход все-таки декларируют. Инфлюенсеры регистрируют ИП или самозанятость, банки, брокеры тоже сами платят налог за доходы, который получают бенефициары пассивных доходов. Но все равно остаются лица, получающие доход в наличной форме. Они и попадут под пристальное внимание. Сейчас скрыть доход от налогообложения очень сложно, только если получать его в наличной форме. Либо это могут быть банковские переводы от других лиц, с которых не платится налог ни через самозанятость, ни через ИП или какие-то иные формы».

Часто неплательщики налогов прикрываются нормой о подарках — законодательство освобождает от налогообложения недорогие презенты. Но у налоговой службы появились инструменты для раскрытия таких уловок, вплоть до допроса дарителей, отметил адвокат, партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Ерасов: «Согласно Налоговому кодексу, денежные подарки от физических лиц освобождены от НДФЛ. И в этой связи налоговым органам нужно доказать не только факт получения денег, но и то, что средства не являлись подарком или займом.

Сейчас такая практика тоже развивается. Налоговая может доказать, что это не подарки и не займы, направив запросы и вызвав на допросы физлиц или представителей компаний, которые перечисляли средства. Плюс налоговые органы обращают внимание на периодичность платежей. Например, человек ходит к косметологу раз в две недели в течение года и переводит ему несколько тысяч рублей. Так же делают и другие клиенты, и косметологу будет очень сложно доказать, что у него есть целый ряд меценатов, которые раз в две недели дарят ему одну и ту же сумму. Поэтому такие инструментарии тоже потихоньку нарабатываются».

Одно из самых распространенных нарушений — неуплата налогов по зарубежным счетам. Россияне зачастую не ставят в известность ФНС об открытии счетов в иностранных банках и о движении средств по ним. В 2023 году налоговая служба выявила 75 тыс. нарушений валютного законодательства, что почти в пять раз больше, чем годом ранее. В некоторых случаях дело доходит до возбуждения уголовных дел, говорит старший партнер Международной консалтинговой компании Stream Александр Григорьев: «Мы все чаще сталкиваемся с проведением выездных проверок физических лиц — от блогеров до состоятельных граждан. Основным источником информации выступают данные о движении денежных средств по счетам налогоплательщиков за границей. Информацию по автоматическому обмену предоставляют порядка 63 иностранных государств.

Эти данные служат источником для начисления потенциальных доходов физическим лицам. Может быть, он занимается реализацией ценных бумаг на фондовом рынке — то есть ситуации бывают разные. Например, налогоплательщик не декларировал расходы или доходы по счетам, но при этом является резидентом Российской Федерации, и в таком случае не исключена проверка, вплоть до выездной. По ее результатам будут сделаны доначисления и, конечно же, пени. Вплоть до уголовной ответственности, если речь идет о крупном размере — от 2,7 млн руб.».

В 2025 году поступления в бюджет из Московской налоговой вдвое превысили прошлогодние показатели и составили больше 8 трлн руб.

Светлана Белова