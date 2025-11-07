Вторая неделя ноября в Петербурге ознаменуется открытием крупных фестивалей на любой вкус: музыка, кино, театр. Также среди культурных событий города моноспектакли, концерты, ледовые шоу и другие мероприятия, которые смогут посетить жители и гости Северной столицы. Выбрать для себя то, что придется по душе, читателю поможет традиционная пятничная афиша «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса и режиссер Арина Лыкова

Фото: театр «Мастерская» Актриса и режиссер Арина Лыкова

Фото: театр «Мастерская»

Вечер ближайшей пятницы, 7 ноября, можно скоротать в театре «Мастерская» на моноспектакле «Высокая башня». Актриса и режиссер постановки Арина Лыкова представляет новое прочтение романа Константина Вагинова «Козлиная песнь». В центре внимания писателя — культура и ее носители, обломки Серебряного века, «грезящие античностью и ренессансом, тонущие в водовороте советской действительности и не замечающие ее из своей "высокой башни"». Арина Лыкова добавляет в спектакль фамилии, знакомые уже новым поколениям: Курехина, Пригова, Балабанова, которые продолжают линию, идущую от Вагинова и авангардистов.

В театральной гостиной «Персона» Театра имени Ленсовета 8 ноября состоится встреча с народным артистом России Семеном Стругачевым. Он расскажет о годах своей юности, о мечтах стать оперным певцом и врачом, про обучение игре на музыкальных инструментах. Зрителя ждут комические истории киносъемок с участием артиста и сюрпризы с помощью трансляции на видеоэкране. Между этими историями Семен Стругачев, владеющий классическим вокалом, будет петь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Орган при свечах» в Петрикирхе

Фото: Amadeus Concerts Концерт «Орган при свечах» в Петрикирхе

Фото: Amadeus Concerts

В рамках цикла «Музыка при свечах» от Amadeus Concerts 9 ноября пройдет концерт «Орган при свечах» в Петрикирхе. Для гостей мероприятия исполнят избранные органные сочинения в особенной атмосфере при свете сотен свечей. В этот вечер будут выступать ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Кроме того, 9 ноября в Театре имени Ленсовета покажут пьесу Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь». Это волшебная сказка, игра — театральная, любовная, иногда немного наивная, но азартная. Действие истории разворачивается в вымышленной стране Иллирии. Ее правитель герцог Орсино влюблен в графиню Оливию. Близнецы — брат и сестра Себастьян и Виола — после кораблекрушения потеряли друг друга. Виола решается переодеться в мужскую одежду и появиться при дворе Орсино. Герцогу пришелся по душе молодой человек по имени Цезарио (это имя взяла себе Виола). Оливия, приняв Цезарио за юношу, влюбляется в него… Любовный переполох соединен автором с прекрасным юмором, который оттеняет витальный вихрь столкновений и интриг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Декабристки»

Фото: Part Academy Сцена из спектакля «Декабристки»

Фото: Part Academy

Скрасить первый рабочий день следующей недели, 10 ноября, можно за просмотром спектакля «Декабристки» режиссера Вари Светловой. Совместную постановку «Такого театра» и Part academy покажут на сцене площадки «Скороход». Главные героини спектакля — жены, матери и сестры декабристов, последовавшие за ними в ссылку. Зрители увидят вечную историю о женщинах, далеких от политики, но оставивших все ради любви.

Любителям иммерсивных спектаклей вечером 10 ноября не даст заскучать «Ответ Гиппократа» в театре Morpheus. Представьте, что вы оказались в самом эпицентре заражения таинственным вирусом. Никакие действия властей не помогают, попытки спастись и выжить кажутся тщетными, вы предоставлены лишь самим себе. Каковы будут ваши действия в стрессовой и нестандартной ситуации? В этот вечер у вас будет возможность посмотреть вглубь себя и проявить смелость в борьбе с неизвестным науке вирусом. Еще в этот день Morpheus предлагает романтическую комедию «До свадьбы доживет» и мистический детектив «22.07». Также на неделе зрителям доступны спектакль-импровизация «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показы в театре проходят каждый день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «История старой квартиры»

Фото: Санкт-Петербургский Городской театр Сцена из спектакля «История старой квартиры»

Фото: Санкт-Петербургский Городской театр

Во вторник, 11 ноября, на сцене Городского театра спектакль «История старой квартиры» режиссера Наталии Лапиной, поставленный по одноименному графическому роману Александры Литвиной и Анны Десницкой. Через монологи детей разных эпох актеры расскажут историю России за сто лет — с 1902 по 2002 год. «Старый дом в тихом переулке, шесть пролетов наверх и дверь налево — и мы в старой квартире. Мы проведем в ней 100 лет, познакомимся с несколькими поколениями семьи, станем свидетелями встреч и расставаний, горя и счастья, потерь и надежд, какие пережили многие семьи в России. В истории простых обитателей старой квартиры отразилась история нашей страны в ХХ веке»,— говорится в описании спектакля на сайте театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Сати/Весна священная»

Фото: HU Yifan Сцена из спектакля «Сати/Весна священная»

Фото: HU Yifan

XVI фестиваль «Дягилев P.S.» откроется 12 ноября новым спектаклем «Сати/Весна священная» Театра танца Си Син. Легендарный спектакль на музыку Игоря Стравинского был впервые представлен в 1913 году в рамках «Русских сезонов» в Париже. Постановка вызвала бурный и противоречивый отклик публики и прессы, однако спустя всего несколько лет была принята и оценена по достоинству. Сегодня этот сюжет является каноническим для хореографов всего мира, много раз был переосмыслен ведущими хореографами XX–XXI веков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благотворительный гала-концерт «Звезды Петербурга»

Фото: Александринский театр Благотворительный гала-концерт «Звезды Петербурга»

Фото: Александринский театр

В среду, 12 ноября, в рамках фестиваля «Возрождение российских традиций» на сцене Александринского театра состоится XX благотворительный гала-концерт «Звезды Петербурга». В концерте принимают участие народные и заслуженные артисты РФ, лауреаты международных конкурсов, звезды мирового балета Фарух Рузиматов, Иван Васильев, Виктория Терешкина, примы, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров Олеся Новикова, Андрей Ермаков, Оксана Скорик, Роман Беляков, Анастасия Колегова, Ирина Перрен, Марат Шемиунов и другие. В состав выступления включены самые знаменитые отрывки из всемирно известных балетов, составивших славу российского хореографического театра, в том числе таких как «Лебединое озеро», «Баядерка», «Дон Кихот» и «Корсар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец и композитор Андрей Державин

Фото: БКЗ «Октябрьский» Певец и композитор Андрей Державин

Фото: БКЗ «Октябрьский»

Также 12 ноября в БКЗ «Октябрьский» певец и композитор Андрей Державин отпразднует юбилей творческой деятельности. Вместе с группой «Сталкер» он представит свои самые знаковые хиты, а также порадует зрителей новыми композициями. В рамках программы «Возвращение легенды» в живом исполнении прозвучат любимые несколькими поколениями песни «Не плачь, Алиса», «Звезды», «Чужая свадьба», «Катя-Катерина», «Брат», «Журавли», «Когда ты уйдешь», «Наташа», «Та, которая уходит в дождь» и многие другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

Фото: Дворец Искусств Ленинградской области Сцена из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

Фото: Дворец Искусств Ленинградской области

Одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера», не нуждающееся в представлении, «Иисус Христос — суперзвезда», исполнят 12 ноября во Дворце искусств Ленинградской области. В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы. Роль Христа в постановке заслуженного деятеля искусств России Владимира Подгородинского и Геннадия Абрамова исполнит Владимир Дяденистов. Рок-опера пройдет на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой.

В четверг, 13 ноября, в кинотеатре «Аврора» громкой премьерой последнего Каннского фестиваля «Добро пожаловать в Линчленд» отроется Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В программе — лучшие фильмы летнего Beat Film Festival, среди которых ленты о режиссере Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере и фотографе Мартине Парре, российское документальное кино и зрительские хиты Beat прошлых лет. Фестиваль продлится до 23 ноября.

В тот же день, 13 ноября, на камерной сцене театра Karlsson Haus на Фурштатской улице покажут автобиографический моноспектакль «Край» режиссера и актрисы Аси Галимзяновой. Она вспоминает свою юность, рассказывает о выборе, который стоит перед каждым молодым человеком. Спектакль обращается к личной памяти, к вещам, которые нельзя забыть, к воспоминаниям, которые мы бережно храним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Капитанская дочка»

Фото: Театр музыкальной комедии Сцена из спектакля «Капитанская дочка»

Фото: Театр музыкальной комедии

На следующий день, 14 ноября, на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии спектаклем театра «Капитанская дочка» откроется другой фестиваль — «Музыкальное сердце театра». Ежегодно фестиваль проходит в крупных российских регионах. Его исключительным моментом является то, что это единственная премия, которая оценивает творческие и исполнительские достижения в сфере музыкального театра в персональных номинациях. На следующий день 15 ноября на сцене Театра юных зрителей имени Брянцева региональная программа фестиваля откроется спектаклем «22 июня…» Омского театра юных зрителей — это спектакль, сплетенный из военных песен разных лет. Также в афише представлены постановки «Солнечный удар» Новосибирской музыкальной комедии по прозе Ивана Бунина, «Яга» Алтайского театра для детей и молодежи имени В. С. Золотухина, «Человек, который смеется» Свердловского академического театра музыкальной комедии, «Я — Дон Кихот! Человек из Ла Манчи» Московского Театра на Малой Ордынке и другие постановки, которые найдут отклик у взыскательного зрителя. Посетить выступления в рамках фестиваля можно вплоть до 24 ноября.

В 2025 году народному артисту России Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет. Он уже отпраздновал день рождения в БКЗ «Октябрьский», но по многочисленным просьбам повторит эту программу 14 ноября в клубе A2. В этот вечер прозвучат лучшие хиты артиста, которые завоевали сердца миллионов слушателей по всему миру, а также новые композиции.

В рамках фестиваля «Дягилев P.S.» 14 и 16 ноября в Театральном музее впервые покажут несколько документальных фильмов о «Русском балете» Сергея Дягилева белорусской компании Impressive films: «Фокин. Балет революция», «Нижинский. Путь к свободе», «Карсавина. Секрет Жар-птицы». Авторы — сценаристка Анжелика Новикова, режиссер монтажа Дина Барковская, исполнительный продюсер Алеся Литвинова, продюсер и режиссер Илександр Мышалов. Работы Impressive films уже знакомы зрителям фестиваля: их ленты сочетают игровую реконструкцию исторических событий, фрагменты из сценических выступлений и интервью с историками балета, танцовщиками и хореографами, которые помогают полнее представить каждого из выбранных героев, знакового артиста или хореографа «Русского балета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Почти десять лет Татьяна Навка представляет зрителям свои ледовые шоу. В своих выступлениях она объединяет спорт, театр, высокие технологии и фактически создает на глазах зрителей новый жанр шоу на льду, аналогов которому нет нигде в мире. В свой юбилейный год 14 и 15 ноября профессиональная спортсменка представляет в Петербурге совершенно новую программу «Больше, чем шоу». На лед «Юбилейного» выйдет не только сама Татьяна Навка, но и знаменитые фигуристы, олимпийские чемпионы, партнеры, коллеги и друзья, благодаря которым легендарные номера «Кармен», «Не отрекаются, любя» и другие заживут на льду новой жизнью.

Русские музыкальные сезоны подготовили на 15 ноября концерт «Музыка в Оранжерее. Queen в исполнении Сезоны Оркестра». В окружении тропических растений в Оранжерее Таврического сада прозвучат композиции великой группы в джазовых аранжировках. Ценителям и меломанам предлагают провести вечер в уюте трепетных мелодий и ароматах свежести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Джульетта и Ромео» Балета Каталонии

Фото: фестиваль «Дягилев P.S.» Сцена из спектакля «Джульетта и Ромео» Балета Каталонии

Фото: фестиваль «Дягилев P.S.»

Также 15 ноября спектаклем «Джульетта и Ромео» Балета Каталонии на сцене «Балтийского дома» продолжится фестиваль «Дягилев P.S.». Хореограф Элиас Гарсиа воплотил на сцене бессмертный шекспировский сюжет. Петербуржцы впервые познакомятся с труппой Балета Каталонии, которая сочетает дисциплину и безупречность классической балетной школы с испанской харизмой и темпераментом. В «Джульетте и Ромео» Элиас Гарсия размышляет о любви как о пространстве личной свободы, возможности сделать свой выбор. В его версии главной героиней становится Джульетта, ее любовь к врагу семьи и побег с Ромео позволяют девушке взять контроль над жизнью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Щелкунчик»

Фото: Стас Левшин Сцена из балета «Щелкунчик»

Фото: Стас Левшин

В «Колизей-Арене» 15 ноября пройдет показ балета «Щелкунчик». Зрители увидят всем известную сказку о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом короле мышей. В программе мероприятия классический танец на вечную музыку Петра Чайковского. Добрый сказочник Дроссельмейер, который может оживлять кукол, покажет волшебную историю, наполнит ее чудесами и перенесет детей и взрослых в мир изумительных грез. Яркие персонажи, красочные декорации и яркая атмосфера балета, без сомнения, подарят зрителям хорошее настроение.

Следующее воскресенье, 16 ноября, предлагаем вам провести в кукольном театре «КукФо», в репертуаре которого найдутся спектакли как для детей, так и для взрослых. В 12:00 на сцене спектакль «Птица Курица» — черно-белая буффонада с куклами, тенями и песнями о мечте. Постановка основана на мотивах сказочной истории Андрея Кутерницкого «Приключения Птицы Курицы». Режиссер Павел Овсянников рассказывает историю маленькой Курицы, которая мечтает летать. «Птица Курица» — о пути к этой мечте, о радостях и сложностях, без которых ни один путь невозможен. А может быть, речь совсем не о курице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Пиковая дама»

Фото: театр «КукФо» Сцена из спектакля «Пиковая дама»

Фото: театр «КукФо»

Вечером в этот же день, 16 ноября, на сцене «КукФо» готический анекдот по мотивам знаменитой повести Александра Пушкина «Пиковая дама» в постановке Анны Викторовой и Дениса Шадрина. «Марионеткам с их утонченным нравом и природным чувством юмора нелегко справиться с тревожной мрачной аурой зловещего анекдота о трех картах, непредсказуемостью судьбы, коварстве рока. Куклы забывают текст, запутываются в своих нитях, теряют голос»,— описывают авторы спектакль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева»

Фото: фестиваль «Дягилев P.S.» Вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева»

Фото: фестиваль «Дягилев P.S.»

Фестиваль «Дягилев P.S.» 17 ноября продолжит новую традицию — на сцене Александринского театра пройдет вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева». В его рамках состоится еще одна премьера — главного балетмейстера Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Максима Севагина и китайской постановщицы Си Син. Двадцатиминутный дуэт исполнят сами создатели. Танцовщики Балета Каталонии исполнят номер «Sinсe I fell with you» на музыку одноименной джазовой композиции. В программу также входит новая постановка, созданная для продюсерской компании MuzArts,— балет «Русский характер» по мотивам рассказа Алексея Толстого.

Артемий Чулков, Надежда Ярмула