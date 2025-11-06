«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словами «мозгопрах» и «подствольный»

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня» или «жужжалка», передала в эфир сразу несколько новых зашифрованных сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Первое сообщение с кодом «НЖТИ 81666 МОЗГОПРАХ 6790 4701» прозвучало в 13:03 мск. Через полтора часа УВБ-76 передала второе сообщение: «НЖТИ 76447 ПОДСТВОЛЬНЫЙ 4610 2469». Позднее, в 15:54, поступило еще одно сообщение со словом «КРЫМОХРИП» — «НЖТИ 42404 КРЫМОХРИП 9317 8248». Ранее это слово на частоте уже звучало 19 февраля 2022 года.

Радиостанция УВБ-76 работает с конца 1970-х годов на частоте 4625 кГц и в основном транслирует монотонный жужжащий звук. Однако время от времени она передает короткие голосовые сообщения, содержащие сочетания букв, цифр и загадочных слов. По одной из версий, станция используется военными или разведывательными ведомствами Российской Федерации.

В последний раз необычные сообщения звучали 29 октября — тогда передали слово «Тормомозг». 3 ноября в эфир прозвучало слово «Сугубый».