В Ставропольском крае перевозчиков оштрафуют за нарушения расписания

В Ставропольском крае в октябре 2025 года проверили соблюдение расписания на 35 автобусных маршрутах. Проверки выявили нарушения условий госконтрактов, специалисты составили акты для последующего наложения штрафов на перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба минтранса края.

В краевой столице инспекторы проконтролировали маршруты №№ 14, 33, 37, 46, 52 и троллейбусный № 7. По результатам проверки обнаружены отклонения от утвержденного расписания. Контрольно-надзорные мероприятия охватили муниципальные маршруты №№ 3м, 8, 15, 15м, 16А, 18, 19м, 24, 29м, 32А, 35м, 42, 48 и 55м. Отмечается, что маршруты №№ 8, 15, 24, 42 и 55м работали согласно графику. Перевозчикам остальных направлений — №№ 3м, 15м, 16А, 18, 19м, 29м, 32А, 35м и 48 — объявили предостережения о недопустимости нарушения требований.

Ведомство также проконтролировало межмуниципальные маршруты №№ 101Ж, 529, 523, 613 и 7541, где зафиксировали нарушения. Перевозчикам вынесены предостережения.

В Пятигорске проверили девять маршрутов: №№ 5А, 7, 8, 10, 13, 16, 110А, 110Б, 110Г. Направления № 5А, № 10 и № 16 соблюдали график движения. По маршрутам №№ 7, 8, 13, 110А, 110Б и 110Г перевозчики получили предостережения.

По согласованию с прокуратурой края министерство провело контрольное мероприятие в отношении перевозчика маршрута № 32а. По итогам возбуждено административное дело за нарушение расписания.

В сфере контроля такси специалисты минтранса возбудили 24 административных дела, в том числе за отсутствие цветографической схемы и опознавательного фонаря, несоблюдение требований по медосмотрам водителей и предрейсовому контролю технического состояния автомобилей.

Константин Соловьев