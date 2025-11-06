Apple купила ума

Google поделится с Apple искусственным интеллектом за $1 млрд в год. Компании договорились об интеграции модели Gemini в работу голосового ассистента Siri. Об этом сообщили источники Bloomberg. Материнская компания Google — Alphabet — также занимается созданием уникальной модели для Apple. А пока она не готова, Siri будет работать с Gemini. Что эта сделка значит для компаний?

Основатель и генеральный директор компании Sistemma Сергей Зубарев считает, что это взаимовыгодное партнерство: «В целом Apple отстала в гонке технологий. Ее текущие облачные модели используют около 150 млрд параметров, в то время как Gemini от Google насчитывает не менее 1,2 трлн параметров, а та, о которой шла речь, говорят, более 2 трлн параметров, то есть преимущество более чем в десять раз. Для того чтобы Apple нагнать это отставание, потребуется сумма больше, чем они планируют заплатить в год. Плюс специалистов такого уровня в мире единицы, которые могли бы взять хедлайнерство за моделью.

Наверняка Apple выбрала чистый прагматизм, наиболее близкий для нее и удобный способ. Apple не останавливает разработку своих собственных моделей, просто они понимают, что для этого потребуется несколько лет.

Чтобы не терять своих пользователей, они пошли к лидерам рынка. Apple обсуждала этот вопрос не только с Google, но и с OpenAI, и с Anthropic. Насколько известно, в первых двух случаях они не сошлись в цене. Плюс Google является для Apple одним из самых важных стратегических партнеров на текущий момент, потому что Apple сейчас уже платит Google около $20 млрд ежегодно за статус поисковой системы по умолчанию в Safari, по сути, это продолжение углубления партнерства».

Apple вряд ли начнет активно заниматься личными разработками генеративных моделей, считает гендиректор IT-компании «А-Я эксперт» Роман Душкин, на это слабо повлияет даже такое партнерство с Google: «Уже почти три года модели искусственного генеративного интеллекта везде, они сейчас уже начинают вливаться в промышленность, в технологические и деловые процессы, а Apple до сих пор совсем не волнуется.

Они только составляют и подписывают какие-то меморандумы. На моей памяти эта тема, мол, давайте мы запартнеримся с Google или еще с кем-то, уже давно. Можно взять DeepSeek, это открытая модель, у нее лицензионное соглашение какое-то позволяет ее использовать, но, видимо, гордость не позволяет. Но Apple как-то все это игнорирует. Поэтому пока они заключат это соглашение с Google, пройдет еще год, я уверен. Так что у меня никаких иллюзий насчет того, что Apple включится в эту гонку, нет».

Apple обратилась к материнской компании Google еще в августе. Тогда модель начали адаптировать под работу на серверах производителя iPhone. Bloomberg уточнял, что компания пока только намечает путь развития своего ИИ. В разработке находятся две версии голосового ассистента Siri: одна основана на собственных моделях, другая — на сторонних технологиях.

Александра Абанькова