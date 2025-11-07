Топливо фрахтуется с трудом

Ставки фрахта на морские перевозки угля из России к концу октября выросли на целом ряде направлений. Это объясняется ограниченной доступностью тоннажа, задержками в отдельных портах, а также ростом спроса на отдельных рынках. Рост ставок может еще больше снизить объем поставок по направлениям с наиболее длинным плечом.

Стоимость морских перевозок угля из российских портов в Китай, Индию, Южную Корею и Турцию выросла на третьей неделе октября в пределах 7,2% в зависимости от порта и типа судна, следует из обзора NEFT Research.

Фрахт танкера Capesize (дедвейт 160–210 тыс. тонн) в Китай подорожал на 0,8–3,7% в зависимости от порта. Наибольшая динамика отмечается в случае Тамани, где ставки достигли $31,1 за тонну. Стоимость перевозки из портов Восточный и Ванино увеличилась на 1,1% и 0,8%, до $6,6 за тонну и $6,1 за тонну соответственно.

В Индию перевозка танкерами Capesize подорожала на 0,2–0,7% в зависимости от порта отправления. В Тамани ставки достигли $20,7 за тонну, в Восточном и Ванино — $16,2 и $15,7 за тонну соответственно. Ставки фрахта в Южную Корею выросли на 0,5–0,9%, до $5,7 за тонну для порта Восточный, $6,4 за тонну для Ванино и $28,8 за тонну для Тамани. Перевозка в Турцию подорожала только для Panamax (дедвейт 60–80 тыс. тонн) из Усть-Луги — на 7,2%, до $19,3 за тонну.

В NEFT Research рост ставок объясняют ограниченной доступностью тоннажа и задержками в отдельных портах. Но аналитики отмечают, что на рынке сохраняется волатильность из-за нестабильного спроса на уголь.

Председатель совета директоров «Совфрахта» Дмитрий Пурим говорит, что ставки фрахта на юге напрямую зависят от рынка зерна, активность которого пошла на спад, тогда как уголь поехал, хоть и медленно. При этом, добавляет он, два предыдущих месяца вывозились лишь отдельные партии угля, так как ставка фрахта, подогретая зерном, не вписывалась в экономику продаж. Господин Пурим добавляет, что на Дальнем Востоке ставки фрахта традиционно в два раза ниже, чем на юге, и есть избыток тоннажа из-за экспансии китайских перевозчиков. А вот на юге, продолжает он, доступность малого тоннажа очень ограничена и ситуация только осложняется, так как перевозчики с новыми судами под санкциями, а нового флота мало.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что рост фрахта из дальневосточных портов в Китай может быть связан с увеличением спроса на импортный энергетический и коксующийся уголь в КНР из-за ожидаемого ужесточения ограничений на внутреннюю добычу до конца года. После серии аварий на шахтах в провинциях Шаньси и Шэньси власти КНР ужесточили контроль, что уже привело к сокращению производства части предприятий в КНР (см. “Ъ” от 31 октября). «Южная Корея стала одним из крупнейших потребителей российского угля в последние месяцы, что могло поддержать ставки. Рост фрахта на турецком направлении может отражать общую инфляцию транспортных затрат»,— добавляет господин Красноженов.

Старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин замечает, что рост стоимости фрахта будет более болезненным для направлений с более длинным плечом. Например, поставки угля в Юго-Восточную Азию из портов Северо-Запада могут снизиться еще больше, отмечает он. По его словам, при текущих ценах и курсе рубля российские небольшие добытчики энергетического угля без своих логистических мощностей работают в небольшой плюс только на Дальнем Востоке, зарабатывая менее $5 с тонны угля в основном благодаря значительному снижению стоимости перевалки в первом полугодии текущего года. При экспорте через южные и северо-западные порты такие компании теряют $10 и $16 с тонны, добавляет аналитик.

Собеседники “Ъ” на рынке стивидоров говорят, что доходные направления остаются: самые выгодные рынки для угольного экспорта сейчас — это Турция и Индия, а также арабский Ближний Восток. При этом куда большее давление на рентабельность угольного экспорта оказывают не ставки фрахта, а ставки железнодорожные и стоимость самого сырья, добавляет источник “Ъ”.

По данным NEFT Research на 26 октября, стоимость российского энергетического угля калорийностью 5500 ккал находилась в диапазоне $77–93,4 за тонну в зависимости от порта, калорийностью 6000 ккал — $62,6–95,8 за тонну. Металлургический уголь из России предлагается по $134,3–211,6 за тонну.

По итогам девяти месяцев 2025 года объем экспорта угля из РФ составил около 152,6 млн тонн, следует из данных Центра ценовых индексов. За аналогичный период 2024 года аналитики оценивали отгрузки в 147 млн тонн. Таким образом, год к году экспорт вырос на 3,8%.

Полина Трифонова