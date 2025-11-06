Путин рассказал, каким бы спортом занялся, если бы вернулся в детство

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Самару пообщался с юными фигуристами в физкультурно-оздоровительном комплексе «Орбита». Одна из спортсменок спросила президента, каким спортом он хотел бы попробовать заниматься, если бы смог вернуться в детство.

«Тем, чем занимался, тем бы и хотел бы — самбо, борьбой, дзюдо. Мне это очень нравилось всегда, я делал это с удовольствием и получал удовлетворение»,— ответил президент. Он добавил, что занятия именно этими видами боевых искусств всегда приносили ему радость и удовлетворение.

Владимир Путин также посоветовал юным спортсменам выбирать виды спорта и занятия, которые доставляют им удовольствие. «Тогда будут результаты»,— добавил президент. Он выразил уверенность, что ключ к успеху — в искреннем интересе и любви к своему делу.

Сегодня президент по видеосвязи участвовал в открытии новых спортивных объектов в разных регионах страны. Один из таких комплексов — спортцентр в Алуште, входящий в тренировочный центр сборных команд России «Крымский». Он адаптирован для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и рассчитан на тренировки и проведение всероссийских и международных соревнований.