Вучич не стал гарантировать дальнейший отказ от санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что принятое Советом нацбезопасности решение в 2022 году не вводить санкций против России «выдержало испытание временем». При этом, по его словам, нельзя гарантировать, что совет или правительство не захотят изменить это решение.

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

«И в совете нацбезопасности, и в правительстве люди могут изменить это решение, правительство имеет такие полномочия. Что касается санкций, я надеюсь на скорое завершение вооруженного конфликта, как и сказал, не могу ничего гарантировать, но я слишком стар, чтобы легко менять свое мнение»,— сказал Александр Вучич на совместной пресс-конференции с главой делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекератом.

22 октября депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, согласно которой процесс вступления Сербии в Евросоюз невозможен без присоединения к санкциям против России. Александр Вучич говорил, что Европа не уважает нейтралитет и желание других стран проводить самостоятельную политику.

Лусине Баласян