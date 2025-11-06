Силы ПВО за пять часов сбили 14 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами
Российские средства противовоздушной обороны с 12:00 до 17:00 мск сбили 14 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Дроны ВСУ сбили над четырьмя российскими регионами:
- семь БПЛА — над территорией Брянской области;
- пять БПЛА — над территорией Курской области;
- один БПЛА — над территорией Ростовской области;
- один БПЛА — над территорией Республики Башкортостан.
По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет, однако власти уточняют данные о последствиях. В Брянской области, как сообщил губернатор Александр Богомаз, разрушений и пострадавших не зафиксировано. Оперативные службы работают на местах падения обломков.
В ночь на 6 ноября российские силы ПВО сбили 75 беспилотников, из которых 49 — над Волгоградской областью.