Силы ПВО за пять часов сбили 14 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами

Российские средства противовоздушной обороны с 12:00 до 17:00 мск сбили 14 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Дроны ВСУ сбили над четырьмя российскими регионами:

семь БПЛА — над территорией Брянской области;

пять БПЛА — над территорией Курской области;

один БПЛА — над территорией Ростовской области;

один БПЛА — над территорией Республики Башкортостан.

По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет, однако власти уточняют данные о последствиях. В Брянской области, как сообщил губернатор Александр Богомаз, разрушений и пострадавших не зафиксировано. Оперативные службы работают на местах падения обломков.

В ночь на 6 ноября российские силы ПВО сбили 75 беспилотников, из которых 49 — над Волгоградской областью.