ВСУ второй раз за неделю ударили по подстанции в Рыльске Курской области

Украинские военные во второй раз за неделю нанесли удар по электроподстанции в приграничном городе Рыльск Курской области. В результате атаки в микрорайоне Боровское временно вышли из строя котельная и трансформатор. Это привело к отключению тепла и электроэнергии в жилых домах.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что без отопления остались семь многоэтажных домов, где проживает около 150 человек. Кроме того, электроснабжение было нарушено еще в 90 домах. Благодаря оперативным действиям ремонтных бригад уже удалось восстановить подачу тепла и света.

3 ноября Рыльск уже подвергался подобным атакам. Тогда электроснабжение временно было отключено у примерно 16 тыс. человек.

По словам губернатора, удары по энергетическим объектам региона продолжаются и усиливаются к наступлению зимнего сезона. Господин Хинштейн призвал жителей не поддаваться панике и заверил, что власти и специалисты делают все возможное для скорейшего устранения последствий ударов.