Ярославский водитель отправится в колонию за езду без прав

В Ярославле 23-летнего местного жителя приговорили к шести месяцам колонии-поселения по ч. 2 ст. 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами, имеющим судимость). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в июле 2025 года ярославец, лишенный водительских прав и неоднократно судимый за преступления против безопасности дорожного движения, управлял автомобилем. В этот момент он был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Помимо лишения свободы ему также запретили садиться за руль на три года.

Алла Чижова