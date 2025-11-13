Прямые выгоды обратного выкупа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Лысенко, аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА»

В 2024 году 435 компаний индекса S&P 500 осуществляли байбэки. Годом ранее собственные акции выкупали 429 компаний. В прошлом году в общей сложности на эти цели они потратили рекордные $942,5 млрд, на 18,5% больше, чем в 2023 году. При этом произведенный объем байбэков превысил объем выплат дивидендов, на которые компании из индекса S&P 500 выделили менее $630 млрд.

Байбэк — это выкуп компанией собственных акций с рынка с последующим их изъятием из обращения или удержанием на балансе.

Сокращение числа акций в свободном обращении повышает показатели на акцию (EPS, FCF per share и др.) даже при неизменных финансовых результатах, что поддерживает оценку стоимости компании и ее привлекательность для инвесторов. Байбэки сами по себе не создают новой фундаментальной стоимости и не искажают ожиданий — они перераспределяют капитал между акционерами и поддерживают метрики на акцию.

Дивиденды, в отличие от выкупа акций, по сути, представляют обязательство долгосрочного характера. Если компания однажды повышает дивиденд, рынок в большинстве случаев воспринимает это как сигнал долгосрочной стабильности и ожидает сохранения или роста выплат в будущем. Снижение же дивиденда практически всегда трактуется негативно: как признак ухудшения базового бизнеса или давления на денежный поток.

Есть и важный налоговый аспект.

Дивиденды облагаются налогом для акционера в момент получения вне зависимости от того, планирует он фиксировать прибыль, или нет.

Выкуп акций, напротив, не создает немедленного налогового события: акционер просто получает рост стоимости доли, а налог возникает только при продаже бумаг. Таким образом, байбэк позволяет инвестору самому выбирать момент налогообложения и при желании отложить его на будущее.

Дополнительный мотив использования обратного выкупа акций связан с распространенными в американской практике компенсационными программами для сотрудников особенно в технологическом секторе. Компании активно используют классические опционы и RSU (право на бесплатное получение акций), и это приводит к естественному размыванию долей. Байбэки позволяют компенсировать это размывание и поддерживать стабильную структуру владения, не ухудшая показатели прибыли на акцию.

В 2025 году традиционно лидерами по объявленным программам выкупа акций стали технологические компании и крупные банки. Среди них Apple Inc. ($100 млрд), Alphabet Inc. ($70 млрд), Nvidia Corporation ($60 млрд), JPMorgan Chase & Co. ($50 млрд), Goldman Sachs Group Inc. ($40 млрд), Wells Fargo & Company ($40 млрд), Bank of America Corporation ($40 млрд) и Visa Inc. ($30 млрд).

Рекордсмен списка Apple — наиболее примечательный пример компании, сделавшей байбэк системной частью стратегии.

За последние десять с лишним лет она сократила число акций в обращении примерно на 30–40%, направив на выкупы более $600 млрд. Это стабильно поддерживало показатели на акцию и стоимость компании, даже когда рост выручки был умеренным.

При этом далеко не всегда свободные средства имеет смысл направлять на расширение бизнеса. Реинвестирование имеет смысл только тогда, когда новые проекты дают доходность выше стоимости капитала. У крупнейших компаний индекса S&P 500 — особенно в технологическом секторе и банковской сфере — такие возможности часто ограничены.

Технологические компании, такие как Apple, Alphabet, Microsoft, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), уже работают на зрелых рынках с высокой долей проникновения: смартфоны, поиск, облачные сервисы, социальные платформы. Дальнейшее расширение требует все более дорогих и рискованных инвестиций с убывающей отдачей. Новые направления, например ИИ и дата-центры, уже финансируются крупными CAPEX-программами, и не любой дополнительный доллар, направленный туда, оправдан.

Для банков выкуп акций — это помимо прочего инструмент оптимизации капитала. После прохождения стресс-тестов у крупных кредитных организаций нередко образуется капитал выше регуляторного минимума, но нарастить кредитование и инвестиции на эту величину они часто не могут из-за ограничений по взвешенным по риску активам (RWA) и состояния спроса на кредит. Избыточный капитал в таком случае размывает рентабельность собственного капитала (ROE). Соответственно, байбэк позволяет аккуратно снизить этот запас до целевого уровня и поддержать ROE, оставаясь в рамках требований банковского надзора.

Однако не все байбэки одинаково полезны.

Важно, какой бизнес стоит за выкупом. Если компания растет, генерирует избыточный денежный поток и не видит проектов с доходностью выше стоимости капитала, обратный выкуп акций действительно создает стоимость. Но когда у бизнеса начинается структурное замедление или спад, приоритеты меняются. В такой ситуации капитал логичнее направлять на перезапуск роста: развитие продуктов, инвестиции в технологии, модернизацию, R&D или повышение конкурентных преимуществ. Если же компания продолжает выкупать акции именно в момент ухудшения операционных показателей, байбэк превращается в спорное (а иногда и деструктивное) решение: он может временно «улучшить» EPS, но не решает фундаментальных проблем.

Характерный пример — корпорация IBM в 2010-х годах. С 2010 по 2015 год она потратила на байбэки около $50–55 млрд, притом что выручка в этот период падала 14 кварталов подряд, а доля в быстрорастущих направлениях (облако, аналитика) отставала от конкурентов. Выкупы помогали поддерживать EPS и ROE, которые влияли на бонусы менеджмента, но не останавливали деградацию бизнеса. Когда рынок перестал «верить» в восстановление, акции IBM от максимума 2013 года упали более чем на 30%. А значительная часть потраченного на байбэки капитала была фактически уничтожена с точки зрения долгосрочной стоимости.

