Право получить выигрыш от азартных игр нельзя передать другому лицу

Верховный суд (ВС) признал, что игрок не может передать другому человеку право требовать выплату от организатора игры. Решение вынесено в рамках спора Сергея Коняева, купившего у Павла Бянкина такое право требования, и букмекерской конторы Winline.

Павел Бянкин был зарегистрирован на сайте Winline и делал ставки на исход спортивных событий (заключал пари). Букмекер заблокировал его аккаунт из-за подозрений в нарушении правил и потребовал повторной идентификации игрока, которая не была пройдена. В связи с этим господин Бянкин не мог вывести свой выигрыш (на его счете числилось 1,16 млн руб.) и решил уступить ИП Сергею Коняеву за 300 тыс. руб. право требовать выплату от букмекера. Арбитражный суд Москвы отклонил иск господина Коняева к ООО «Управляющая компания национального коневодческого союза» (организует азартные игры под брендом Winline), признав незаконным договор уступки. Но апелляция и кассация взыскали в пользу ИП с букмекера 1,02 млн руб.

По жалобе компании дело передали в экономколлегию ВС, которая признала уступку права на выигрыш недействительной. ВС пояснил, что по закону обязательным условием заключения пари является внесение интерактивной ставки — для этого идентифицированный игрок вносит средства на свой счет в Единый центр учета переводов ставок. Выигрыш по ставке перечисляется на тот же счет. Из-за непрохождения верификации организатор игры не смог убедиться, что аккаунт не передан иному лицу, а вместо повторной идентификации Павел Бянкин уступил право на получение выигрыша Сергею Коняеву, отметил ВС. К тому же неясно, какие именно права и по каким пари были переданы по договору уступки — там указана лишь общая сумма, поэтому предмет уступки не согласован, указала экономколлегия.

Кроме того, по правилам Winline выгодоприобретателем от пари может быть лишь сам клиент, а игрокам запрещено уступать право требования к букмекеру третьим лицам. Учитывая передачу ему несуществующего права, Сергей Коняев вправе урегулировать с Павлом Бянкиным имущественные последствия незаключенной сделки, уточнил ВС.

Анна Занина