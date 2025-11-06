Право получить выигрыш от азартных игр нельзя передать другому лицу
ВС признал уступку права на выигрыш от азартных игр недействительной
Верховный суд (ВС) признал, что игрок не может передать другому человеку право требовать выплату от организатора игры. Решение вынесено в рамках спора Сергея Коняева, купившего у Павла Бянкина такое право требования, и букмекерской конторы Winline.
Павел Бянкин был зарегистрирован на сайте Winline и делал ставки на исход спортивных событий (заключал пари). Букмекер заблокировал его аккаунт из-за подозрений в нарушении правил и потребовал повторной идентификации игрока, которая не была пройдена. В связи с этим господин Бянкин не мог вывести свой выигрыш (на его счете числилось 1,16 млн руб.) и решил уступить ИП Сергею Коняеву за 300 тыс. руб. право требовать выплату от букмекера. Арбитражный суд Москвы отклонил иск господина Коняева к ООО «Управляющая компания национального коневодческого союза» (организует азартные игры под брендом Winline), признав незаконным договор уступки. Но апелляция и кассация взыскали в пользу ИП с букмекера 1,02 млн руб.
По жалобе компании дело передали в экономколлегию ВС, которая признала уступку права на выигрыш недействительной. ВС пояснил, что по закону обязательным условием заключения пари является внесение интерактивной ставки — для этого идентифицированный игрок вносит средства на свой счет в Единый центр учета переводов ставок. Выигрыш по ставке перечисляется на тот же счет. Из-за непрохождения верификации организатор игры не смог убедиться, что аккаунт не передан иному лицу, а вместо повторной идентификации Павел Бянкин уступил право на получение выигрыша Сергею Коняеву, отметил ВС. К тому же неясно, какие именно права и по каким пари были переданы по договору уступки — там указана лишь общая сумма, поэтому предмет уступки не согласован, указала экономколлегия.
Кроме того, по правилам Winline выгодоприобретателем от пари может быть лишь сам клиент, а игрокам запрещено уступать право требования к букмекеру третьим лицам. Учитывая передачу ему несуществующего права, Сергей Коняев вправе урегулировать с Павлом Бянкиным имущественные последствия незаключенной сделки, уточнил ВС.