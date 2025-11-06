Сенаторы и ученые обсудили взаимодействие науки и политики

Научная деятельность помогает формировать государственную политику, и в Совете федерации (СФ) уделяют этому вопросу особое внимание. Об этом заявил 6 ноября первый заместитель председателя СФ Андрей Яцкин на международной научно-практической конференции «Наука для государственного управления в России» в Президентской академии (РАНХиГС).

Как подчеркнул сенатор, научные знания и управленческая практика сегодня имеют принципиальное значение для развития государства. «В апреле 2025 года Федеральное собрание в рамках работы Совета законодателей рассмотрело вопросы подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих вызовам времени, и сегодня мы видим, как научные разработки напрямую влияют на государственную политику»,— отметил он.

По словам господина Яцкина, Президентская академия является надежным партнером СФ в реализации образовательных инициатив и поддержке молодежных проектов. Идеи молодых исследователей уже вызывают интерес у сенаторов, а взаимодействие научного сообщества и органов власти способствует поиску практических решений, добавил первый вице-спикер СФ. В пример он привел разработки команд—победителей Межрегионального студенческого слета по вопросам развития регионов, прошедшего минувшим летом в Таганроге. Эти проекты «оказались настолько качественно проработаны, что председатель СФ Валентина Матвиенко поручила рассмотреть их на заседаниях профильных комитетов верхней палаты», рассказал Андрей Яцкин.

Михаил Спиридонов